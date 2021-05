No Man’s Sky celebra Mass Effect L.E aggiungendo la nave Normandy (Di sabato 22 maggio 2021) Per celebrare il recente lancio della Mass Effect Legendary Edition di BioWare, No Man’s Sky di Hello Games aggiungerà la leggendaria nave SSV Normandy SR1 di Mass Effect! Questo Easter Egg è una sorpresa per la community, ed è la ricompensa per i giocatori che completano una misteriosa spedizione apparsa nel videogioco durante la scorsa settimana. I Leggi su insidethegame.home.blog (Di sabato 22 maggio 2021) Perre il recente lancio dellaLegendary Edition di BioWare, NoSky di Hello Games aggiungerà la leggendariaSSVSR1 di! Questo Easter Egg è una sorpresa per la community, ed è la ricompensa per i giocatori che completano una misteriosa spedizione apparsa nel videogioco durante la scorsa settimana. I

