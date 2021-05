Napoli | Giuffredi | “Nessuna chiamata per Hysaj | Sepe può tornare”

(Di sabato 22 maggio 2021) “Non ho più sentito il, ad oggi persono andato avanti con altri club. Magari, il presidente dopo la partita con il Verona ci contatta. Non abbiamo aspettato la fine del campionato volutamente: non solo in Italia, nessuno ha deciso chi è l’allenatore”. Queste le parole di Marioa Radio Punto Nuoto sul futuro del terzino albanese Elseid, aggiungendo poi che “se ci verrà fatta un’offerta, la valuteremo, anche dalpreclusione nei confronti di una permanenza a“.ha poi commentato anche la situazione di Luigi, altro suo assistito: “Mi risulta che Ospina possa andare via e Gigi potrebbe interessare al. Solo quest’anno non ha fatto un campionato di gran ...

Addirittura il suo agente, Mario, aveva più volte accennato al trasferimento del suo ... secondo cui ila breve farà una proposta last - minute per convincere Hysaj a rinnovare . ...Possibile finale a sopresa per un giocatore: il Presidente del, Aurelio De Laurentiis, convoca, per il rinnovo di HysajA Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, per parlare del suo futuro: "Non ho più sentito il Napoli, ad oggi ...Mario Giuffredi ha parlato del futuro di David Ospina: 'Se lui andasse via, Luigi Sepe può diventare il secondo di Alex Meret'.