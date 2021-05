Napoli | gestivano lo spaccio di cocaina nel Centro storico | due arresti

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, gestivano lo spaccio di cocaina nel centro storico: presi 2 incensurati -… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli gestivano

Cronache della Campania

... Taranto, Cosenza, Reggio Calabria, Palermo, Salerno,e Caserta. Dove hanno sequestrato ingenti somme di denaro ai 13 soggetti cheil traffico illecito dei rifiuti. Altre decine di ...Questa passione l'ha coltivata fin da quando andava al Regina Missionum di. Le suore, chela struttura, organizzavano un saggio ogni anno nel loro piccolo teatro. In ogni recita, ...I Carabinieri della compagnia napoli centro hanno arrestato per detenzione e spaccio di cocaina in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di napoli 2 incensurati di 31 e 35 anni dei quart ...Nel centro storico di Napoli, in largo san Giovanni Maggiore, a via Mezzocannone, in piazzetta Carolina ma anche a Mergellina nella zona degli chalet, i due arrestati agivano quotidianamente. I carabi ...