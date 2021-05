Messi | “Sin da piccolo andavo in giro con il pallone tra i piedi Rimpiango di non aver chiesto la maglia a due brasiliani”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 22 maggio 2021) Lionelha concesso una lunga intervista al quotidiano argentino Diario Olé. Il numero dieci del Barcellona ha parlato anche della sua infanzia: “Avevo quattro o cinque anni e giàincon iltra i. Mi ricordo delle mie prime partite su un campo vero, quello del Club Grandoli. Ho fratelli, ho cugini più grandi e ci vedevamo sempre per giocare. Non ho ricordo di come fosse il mio primoma so che lo portavo sempre con me”. Poi aggiunge: “Quando tornavo da Rosario piangevo sempre, volevo tornare a Barcellona per continuare a fare quello che avevo sempre fatto, ma mi costava lasciare tutto quello che avevo e sapevo che non sarei tornato per almeno altri sei mesi. Ho perso molte amicizie perché comunicare era davvero difficile. Adesso i ragazzi di 13-14 ...