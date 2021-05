Jasmine Carrisi svela in che rapporti è con Romina Power, l’ex moglie di Al Bano presente nella sua vita (Di sabato 22 maggio 2021) Jasmine Carrisi intervistata dal Corriere della Sera ha svelato i suoi rapporti attuali con Romina Power, ex moglie di papà Al Bano legato, ormai da anni, a Loredana Lecciso, sua mamma. Jasmine Carrisi svela in che rapporti è con Romina Power Siamo meno peggio di come ci dipingono. In che rapporti sono con Romina Power? Con lei parlo di Los Angeles, dove... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 22 maggio 2021)intervistata dal Corriere della Sera hato i suoiattuali con, exdi papà Allegato, ormai da anni, a Loredana Lecciso, sua mamma.in cheè conSiamo meno peggio di come ci dipingono. In chesono con? Con lei parlo di Los Angeles, dove... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

