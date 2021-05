Francesco Oppini ci mostra la sua casa: dettaglio pazzesco non passa inosservato (Di sabato 22 maggio 2021) Sul suo canale Instagram, Francesco Oppini ha mostrato una parte della sua casa: avete notato anche voi quel dettaglio? Non sfugge affatto! Avete notato anche voi quel dettaglio della casa di Francesco Oppini? Fonte Foto: InstagramÈ stato uno dei recentissimi concorrenti del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini. Entrato a far della quinta della quinta edizione del famosissimo reality di Canale 5, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini si è dimostrato, in un vero e proprio batter baleno, il protagonista indiscusso. Sempre pronto a dire la sue opinioni senza troppi peli sulla lingua e, soprattutto, sempre pronto a divertirsi e a divertire, il buon ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Sul suo canale Instagram,hato una parte della sua: avete notato anche voi quel? Non sfugge affatto! Avete notato anche voi queldelladi? Fonte Foto: InstagramÈ stato uno dei recentissimi concorrenti del Grande Fratello Vip,. Entrato a far della quinta della quinta edizione del famosissimo reality di Canale 5, il figlio di Alba Parietti e Francosi è dito, in un vero e proprio batter baleno, il protagonista indiscusso. Sempre pronto a dire la sue opinioni senza troppi peli sulla lingua e, soprattutto, sempre pronto a divertirsi e a divertire, il buon ...

Advertising

dylanekelly : RT @betgiotto: Solo se ti chiami Francesco Oppini, puoi comprare un regalo in autogrill, vantandoti sui social con 408k di followers ?? ti a… - riccwtch : RT @BORNsleepy21: La crush per Francesco Maria Oppini non mi passerà mai e rimarrò single a vita a causa di ciò che bella la vita - blossompeach_30 : RT @BORNsleepy21: La crush per Francesco Maria Oppini non mi passerà mai e rimarrò single a vita a causa di ciò che bella la vita - mikhailo_lou : RT @BORNsleepy21: La crush per Francesco Maria Oppini non mi passerà mai e rimarrò single a vita a causa di ciò che bella la vita - BORNsleepy21 : La crush per Francesco Maria Oppini non mi passerà mai e rimarrò single a vita a causa di ciò che bella la vita -