Binotto sulla decisione della FIA sulle ali flessibili

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 22 maggio 2021) Il Gran Premio di Monaco è ormai alle porte. I piloti delle varie scuderie stanno scaldando i motori. Anche in casa Ferrari è tutto pronto per la gara di domani domenica 23 maggio. Mattia, direttore sportivoFerrari, si è soffermatoFIA per quanto riguarda le ali. I nuovi test di verifica verranno resi effettivi dal 15 giugno, proprio a ridosso del Gran Premio di Francia. Vettel prove Monaco: la lotta contro l’occhio lacrimanteFIA: cosa ne pensa? La Federazione Internazionale dell’Automobile, ovvero la FIA, ha fatto sapere che i nuovi test di verifica partiranno il 15 giugno, in tempo per il GP di Francia. Questa ...