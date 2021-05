ATP Lione: Musetti da applausi, ma a centrare la finale è Tsitsipas (Di sabato 22 maggio 2021) Un Lorenzo Musetti da favola nel primo set subisce la rimonta di Stefanos Tsitsipas, che preclude al carrarese la possibilità di giocare per la prima volta in carriera una finale del circuito maggiore. Il greco adesso aspetta il vincente della sfida tra Karen Khachanov e Cameron Norrie. Musetti e Tsitsipas ad alti livelli I punti dei primi quattro game della partita sono quasi esclusivamente appannaggio di chi serve, con un solo punto in risposta, quello di Tsitsipas nel primo turno di battuta di Musetti. Nel quinto game il greco, che appunto non aveva concesso un 15 a Musetti fino a quel punto al servizio, fatica con la prima (commettendo anche due doppi falli consecutivi) e permette al tennista di Carrara di registrare il primo break della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Un Lorenzoda favola nel primo set subisce la rimonta di Stefanos, che preclude al carrarese la possibilità di giocare per la prima volta in carriera unadel circuito maggiore. Il greco adesso aspetta il vincente della sfida tra Karen Khachanov e Cameron Norrie.ad alti livelli I punti dei primi quattro game della partita sono quasi esclusivamente appannaggio di chi serve, con un solo punto in risposta, quello dinel primo turno di battuta di. Nel quinto game il greco, che appunto non aveva concesso un 15 afino a quel punto al servizio, fatica con la prima (commettendo anche due doppi falli consecutivi) e permette al tennista di Carrara di registrare il primo break della ...

Advertising

Gazzetta_it : Atp #Lione #Musetti si piega a #Tsitsipas, ma soltanto in tre set - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Tennis Lorenzo #Musetti gioca un tennis fantastico per un set, ma alla fine cede a #Tsitsipas nella semifinale del torn… - Tomas1374 : RT @Eurosport_IT: MUSETTI ELIMINATO! ?? L'azzurro dopo un grande primo set subisce il rientro prepotente di Stefano Tsitsipas: il greco str… - sportface2016 : #Tennis Lorenzo #Musetti gioca un tennis fantastico per un set, ma alla fine cede a #Tsitsipas nella semifinale del… - darioderrico : RT @Eurosport_IT: MUSETTI ELIMINATO! ?? L'azzurro dopo un grande primo set subisce il rientro prepotente di Stefano Tsitsipas: il greco str… -