Su tassa successione distinguo anche da Pd. Ma Letta insiste: “Io non mollo” (Di sabato 22 maggio 2021) Enrico Letta non intende "mollare" sulla tassa di successione, il leader Pd rilancia, nonostante qualche critica sia arrivata anche dal suo stesso partito. Letta oggi ha parlato anche con Mario Draghi, che ieri aveva stoppato l'idea dicendo che "non è il momento di prendere soldi dai cittadini ma di darli". Un colloquio che, spiegano dal Nazareno, rientra in una normale "consuetudine" tra persone che si conoscono da tempo". Ma, appunto, sul merito della questione il segretario insiste: "Io ho fatto una proposta sui giovani. E poi, con serietà, ho parlato di come finanziarla. Ma vedo che si continua a parlare solo di patrimoni e successioni. Ne traggo la triste ennesima conferma che non siamo un paese per giovani. E non mollo".A fare polemica non è solo ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 22 maggio 2021) Enriconon intende "mollare" sulladi, il leader Pd rilancia, nonostante qualche critica sia arrivatadal suo stesso partito.oggi ha parlatocon Mario Draghi, che ieri aveva stoppato l'idea dicendo che "non è il momento di prendere soldi dai cittadini ma di darli". Un colloquio che, spiegano dal Nazareno, rientra in una normale "consuetudine" tra persone che si conoscono da tempo". Ma, appunto, sul merito della questione il segretario: "Io ho fatto una proposta sui giovani. E poi, con serietà, ho parlato di come finanziarla. Ma vedo che si continua a parlare solo di patrimoni e successioni. Ne traggo la triste ennesima conferma che non siamo un paese per giovani. E non".A fare polemica non è solo ...

Advertising

AlbertoBagnai : Scusate, forse è già stato detto o notato, ma non trovate anche voi che “mettere a tema” (come dicono a sinistra) l… - CarloCalenda : Ius soli, voto ai sedicenni, tassa di successione sono tutte proposte “bandiera”. Alcune giuste altre no. Tutte da… - EnricoLetta : Su @7Corriere lancio proposta di #dote per i #diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per st… - poverITA : Ha ragione #Gasparri: la tassa di successione è incomprensibile. Chi ha lavorato, risparmiato, pagato tasse e con r… - erigido63 : RT @AlbertoBagnai: Scusate, forse è già stato detto o notato, ma non trovate anche voi che “mettere a tema” (come dicono a sinistra) la tas… -