Stefania Orlando | amara confessione dopo il GF Vip | “Non riesco più a dormire | mi sveglio di notte per…” VIDEO

(Di venerdì 21 maggio 2021) Nella puntata del 19 maggio de Il Punto Z, è avvenuta una piccola reunion tra gli ex concorrenti del GF Vip e tra di loro c’è stata anche. La donna ha scambiato due chiacchiere con Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ed ha fatto delle confessioni interessanti. Il conduttore non ha perso L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

zazoomblog : Stefania Orlando fa una confessione intime: le sue parole sul passato ‘faticoso’ - #Stefania #Orlando #confessione… - zazoomblog : Stefania Orlando fa una confessione intime: le sue parole sul passato ‘faticoso’ - #Stefania #Orlando #confessione - lovelybutfierce : @priscillaazorzi Alexa Play Pensa che culo di Stefania Orlando - AleCaruso87 : RT @goldenftotb: il risveglio di stefania orlando - lola78768805 : RT @oocgfvip5: Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, le sciure ...?? -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

Nelle puntate precedenti il conduttore ha intervistato diversi personaggi del mondo dello spettacolo tra cui anche i suoi ex coinquilini come, Andrea Zelletta, Giulia Salemi e tanti ...sulla sua adolescenza: 'Mi sentivo con il fiato sul collo'e il marito Simone Gianlorenzi hanno concesso un'intervista nel programma Formato Famiglia su Rai Radio 1, ...Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti principali degli ultimi mesi, non soltanto per aver preso parte al Grande Fratello vip e per averlo vinto, ma anche per tanto altro. Una volta conclusa l'esperien ...Stefania Orlando sulla sua adolescenza: "Mi sentivo con il fiato sul collo" Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi hanno concesso un'intervista ...