Roma: «In quel sacco c’è una donna e nessuno fa niente», caos e polemiche nel quartiere (ma la verità è un’altra) (Di venerdì 21 maggio 2021) “In quel sacco c’è una donna” questa la frase dell’orrore in cui, i residenti del quartiere Monteverde, si sono imbattuti ieri sera. Una busta di plastica, la forma di una donna all’interno e – ad accompagnare il tutto – un: “l’ambulanza è arrivata, l’ha guardata e se n’è andata via” (nda). Se il tutto poteva essere interpretato come un’omissione di soccorso o (anche peggio) abbandono di cadavere, nulla di questo è avvenuto. La donna c’è, si, e stava dormendo all’interno di quel misero sacco di plastica. “Purtroppo quella donna vive in quelle condizioni da anni e rifiuta gli aiuti” scrive Maria ponendo in luce una realtà – quella degli homeless – che Roma vive ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021) “Inc’è una” questa la frase dell’orrore in cui, i residenti delMonteverde, si sono imbattuti ieri sera. Una busta di plastica, la forma di unaall’interno e – ad accompagnare il tutto – un: “l’ambulanza è arrivata, l’ha guardata e se n’è andata via” (nda). Se il tutto poteva essere interpretato come un’omissione di soccorso o (anche peggio) abbandono di cadavere, nulla di questo è avvenuto. Lac’è, si, e stava dormendo all’interno dimiserodi plastica. “Purtroppolavive inle condizioni da anni e rifiuta gli aiuti” scrive Maria ponendo in luce una realtà –la degli homeless – chevive ...

