In questo piccolo borgo ti sembrerà di vivere una favola

Leggi su funweek

(Di venerdì 21 maggio 2021) Colmar, il paese più fiabesco dell’Alsazia Immaginate di ritrovarvi insieme alla dolce Belle, con un libro in mano, a passeggiare per le pittoresche stradine di un villaggio francese, con l’invitante odore del pane caldo che si spande nell’aria, fiori che abbelliscono ogni angolo del paese e un’atmosfera incantata… Beh ‘La Bella e la Bestia’ poteva tranquillamente essere ambientato a Colmar, nella regione dell’Alsazia. Sì, perchéincantevole borghetto francese ha tutto per essere la location perfetta per una– o una più moderna commedia – romantica. LEGGI ANCHE: — Il Paese delle Fiabe esiste e si trova non lontano da Roma Colmar prende il nome dal latino columbarium poiché si presume che all’epoca di Carlo Magno vi si allevavano le colombe del re; l’aspetto è tipicamente medievale, con le facciate a graticcio, i ponti che ...