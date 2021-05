Advertising

fabiospes1 : RT @romatoday: I due rapinatori uccisi dal gioielliere: tutti i colpi sono stati sparati fuori dal negozio - PalermoToday : I due rapinatori uccisi dal gioielliere: tutti i colpi sono stati sparati fuori dal negozio - romatoday : I due rapinatori uccisi dal gioielliere: tutti i colpi sono stati sparati fuori dal negozio - fisco24_info : Rapina Cuneo, colpi sparati tutti all'esterno della gioielleria: La nota della procura sulla rapina del 28 aprile s… - TorazziAlberto : Genitori Nordafricani, ma lui é nato in Italia, insomma uno di quelli cui il PD vorrebbe dare lo ius soli... -

Ultime Notizie dalla rete : due rapinatori

Nella sparatoria, oltre aiuccisi, è rimasto ferito un terzo bandito che si trova in carcere a Cuneo con l'accusa di rapina in concorso. Il 66ene Mario Roggero è indagato per omicidio ...... uccidendonee ferendo il terzo. Tutti sparati all'esterno del negozio i colpi di pistola che hanno raggiunto i trementre fuggivano, lo scorso 28 aprile. Lo ha reso noto la procura di ...Due dei rapinatori morirono sul colpo, il terzo gravemente ferito alla gamba destra, fu catturato dopo una fuga di 24 ore. In particolare, ha spiegato la procura astigiana, nel momento in cui i ...Sono terminati i sopralluoghi degli esperti alla gioielleria Roggero di Grinzate Cavour, nel cuneese, dove lo scorso 28 aprile un tentativo di rapina è finito con la morte di due ...