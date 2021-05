Green pass: intesa Ue sui certificati vaccinali per viaggi. Quando il rilascio? (Di venerdì 21 maggio 2021) I vertici dell’Unione Europea si sono accordati, al momento ancora in modo informale, sul rilascio del Green pass. In sede continentale ribattezzato “certificato Covid 19”, il documento permetterà ai cittadini Ue di spostarsi più semplicemente tra i paesi della Comunità. L’accordo ufficiale dovrebbe arrivare entro metà giugno: esordio previsto per inizio luglio. Green pass: intesa sui certificati vaccinali per viaggiare Il Green pass europeo presto dovrebbe diventare realtà: i maggiori organi di Bruxelles, Consiglio dell’Ue, Parlamento Europeo e Commissione Europea, infatti, hanno raggiunto un accordo –ancora informale però – sull’introduzione del “Certificato Covid 19”. Il ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 21 maggio 2021) I vertici dell’Unione Europea si sono accordati, al momento ancora in modo informale, suldel. In sede continentale ribattezzato “certificato Covid 19”, il documento permetterà ai cittadini Ue di spostarsi più semplicemente tra i paesi della Comunità. L’accordo ufficiale dovrebbe arrivare entro metà giugno: esordio previsto per inizio luglio.suiperare Ileuropeo presto dovrebbe diventare realtà: i maggiori organi di Bruxelles, Consiglio dell’Ue, Parlamento Europeo e Commissione Europea, infatti, hanno raggiunto un accordo –ancora informale però – sull’introduzione del “Certificato Covid 19”. Il ...

GiovanniToti : L’obbligo di green pass per i matrimoni è incomprensibile! Le linee guida per garantire lo svolgimento dei matrimon… - ItaliaViva : Abbiamo le carte in regola per ospitare i turisti, siamo un Paese sicuro. Ora bisogna accelerare con il Green Pass… - repubblica : ?? Accordo sul green pass vaccinale europeo, permettera' di viaggiare nell'Unione. La Ue: 'Torna la liberta' di movi… - italiadeidolori : RT @italiadeidolori: Sono decenni che tentano di sdoganare il 'passaporto europeo', oggi volgarmente detto 'GREEN PASS'. Semplicemente, no… - italiadeidolori : Sono decenni che tentano di sdoganare il 'passaporto europeo', oggi volgarmente detto 'GREEN PASS'. Semplicemente,… -