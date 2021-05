Coco Chanel | la più rivoluzionaria tra gli stilisti

Leggi su amica

(Di venerdì 21 maggio 2021) Quella diè una storia lunga e complessa, difficile da sintetizzare in poche parole. Una vita in cui lo stile, l’amore e l’emancipazione femminile hanno avuto un’importanza centrale. Gli abiti e gli accessori da lei disegnati sono sempre stati un mezzo per cambiare la società ed evolvere. Mettendo in campo un’eleganza. E, a cinquant’anni dalla sua scomparsa, le sue conquiste sono arrivate fino a oggi grazie a una maison ancora attiva e prestigiosa. Gabriellenegli Anni 50 nel suo appartamento di Parigi in uno dei suoi celebri tailleur Gli anni dell’orfanotrofio Gabrielle Bonheurnasce nel 1883 in condizioni di povertà. Dopo la morte della madre, il padre, venditore ambulante, decide di lasciarla in un orfanotrofio all’interno di un convento, dove apprende le ...