Benevento | Vigorito punisce la squadra | trasferta in pullman

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha intenzione di utilizzare le maniere forti con i sanniti: niente viaggio aereo verso Torino Il pareggio del Torino contro la Lazio ha condannato il Benevento alla Serie B. L'ultima partita di campionato tra i sanniti e i granata non avrà alcuna importanza e il presidente Oreste Vigorito ha deciso di punire la squadra. Secondo il Corriere della Sera, non ci sarà il solito volo per raggiungere Torino, ma per la trasferta il club dovrebbe viaggiare in pullman. Una protesta che segue il suggerimento della Curva Sud: "Abbiamo sentito dire che a Torino possa essere utilizzata la Primavera. Non siamo d'accordo. La squadra ha viaggiato tutto l'anno in comodi voli charter, ci auguriamo che questa volta vada ...

