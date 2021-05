Ascolti TV | Giovedì 20 maggio 2021

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 21 maggio 2021) Un Passo dal Cielo 6 Nella serata di ieri,20, su Rai1 il finale della fiction Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 Il Corriere – The Mule ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 l’ultimo prime time di Anni 20 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la partita di calcio benefica Gillette Bomber & King – Contro la violenza sulle donne ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Piazzapulita ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 in prima visione free l’ultima stagione de I Delitti del Barlume segna ...