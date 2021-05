Anteprima Friends Reunion: cosa ci aspetta? (video) (Di venerdì 21 maggio 2021) Il settimanale People ha rilasciato un’intervista seguita da un’Anteprima dell’imminente Reunion di Friends. Lo speciale andrà in onda in America sul canale HBO Max il 27 maggio, in occasione del primo anniversario dell’emittente. Per quanto riguarda la programmazione italiana invece non si hanno ancora notizie. È possibile non piangere dopo aver visto l’Anteprima della Reunion di Friends? Un video esclusivo di quasi otto minuti ci catapulta dentro la Reunion. E ci lascia, al termine della visione, in trepidante attesa dell’episodio integrale. Il video si apre con l’ultima scena della serie originale, nella quale Chandler e Monica, circondati dagli amici, lasciano per sempre l’appartamento di New York. “Una casa piena di amore ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) Il settimanale People ha rilasciato un’intervista seguita da un’dell’imminentedi. Lo speciale andrà in onda in America sul canale HBO Max il 27 maggio, in occasione del primo anniversario dell’emittente. Per quanto riguarda la programmazione italiana invece non si hanno ancora notizie. È possibile non piangere dopo aver visto l’delladi? Unesclusivo di quasi otto minuti ci catapulta dentro la. E ci lascia, al termine della visione, in trepidante attesa dell’episodio integrale. Ilsi apre con l’ultima scena della serie originale, nella quale Chandler e Monica, circondati dagli amici, lasciano per sempre l’appartamento di New York. “Una casa piena di amore ...

