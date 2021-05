Vince la Juve, ma per i bergamaschi tornare allo stadio è già una vittoria (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Atalanta entra in campo a Reggio Emilia per il riscaldamento e dalla gradinata nord dove ci sono i bergamaschi sale forte il primo, liberatorio, urlo di incitamento dopo quasi un anno e mezzo. Al Mapei Stadium sono le ore 20.21 e con un gioco numerico vien da pensare a un calcio nei confronti di un funesto 2020 e un abbraccio al nuovo anno. In ogni caso il 19 maggio è la data di un nuovo inizio, con gli stadi che tornano ad aprirsi al pubblico, anche se solo in minima parte e con tutte le precauzioni del caso. E si riparte proprio con una partita della Dea, 455 giorni dopo quel 19 febbraio della sfida di Champions a San Siro contro il Valencia, indicata dagli esperti come una delle bombe che fece esplodere il Covid nella nostra provincia, colpita poi ben più di altre. I tanti morti e le scene drammatiche non si dimenticheranno mai, ma in qualche modo la vita va ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 maggio 2021) L’Atalanta entra in campo a Reggio Emilia per il riscaldamento e dalla gradinata nord dove ci sono isale forte il primo, liberatorio, urlo di incitamento dopo quasi un anno e mezzo. Al Mapei Stadium sono le ore 20.21 e con un gioco numerico vien da pensare a un calcio nei confronti di un funesto 2020 e un abbraccio al nuovo anno. In ogni caso il 19 maggio è la data di un nuovo inizio, con gli stadi che tornano ad aprirsi al pubblico, anche se solo in minima parte e con tutte le precauzioni del caso. E si riparte proprio con una partita della Dea, 455 giorni dopo quel 19 febbraio della sfida di Champions a San Siro contro il Valencia, indicata dagli esperti come una delle bombe che fece esplodere il Covid nella nostra provincia, colpita poi ben più di altre. I tanti morti e le scene drammatiche non si dimenticheranno mai, ma in qualche modo la vita va ...

