Uomini e donne, Maria De Filippi fuori di sé “Ora basta, la devi smettere …”, cala il gelo in studio (Di giovedì 20 maggio 2021) A Uomini e donne se ne vedono davvero di tutti i colori e, se i cavalieri e le dame mettono a dura prova gli opinionisti, qualche volta a sbroccare è anche Maria De Filippi che, di solito tranquilla, accogliente e materna, quando la misura è colma nei confronti di qualche situazione o persana, non esita a dire la sua e ad alzare anche la voce. Questo accade raramente perché la De Filippi pare avere davvero tanto pazienza ma, è accaduto nella puntata di ieri che è la moglie di Maurizio Costanzo è risultata davvero esasperata. Vediamo cosa è accaduto. Maria De Filippi a Ida Platano “Ora basta” Dopo la chiusura della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, ida Platano è tornata in studio per conoscere qualche altro uomo e per ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 20 maggio 2021) Ase ne vedono davvero di tutti i colori e, se i cavalieri e le dame mettono a dura prova gli opinionisti, qualche volta a sbroccare è ancheDeche, di solito tranquilla, accogliente e materna, quando la misura è colma nei confronti di qualche situazione o persana, non esita a dire la sua e ad alzare anche la voce. Questo accade raramente perché la Depare avere davvero tanto pazienza ma, è accaduto nella puntata di ieri che è la moglie di Maurizio Costanzo è risultata davvero esasperata. Vediamo cosa è accaduto.Dea Ida Platano “Ora” Dopo la chiusura della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, ida Platano è tornata inper conoscere qualche altro uomo e per ...

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - il_pucciarelli : Non vorrei smentire Conti, ma l'appellativo renziano/a viene utilizzato comunemente, per uomini e donne, basta apri… - Rom_Lisa : Mia madre mi ha cresciuta come una donna consapevole delle molte battaglie ancora da fare in un mondo ancora al mas… - infoitcultura : Uomini e donne: Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta -