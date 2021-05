Ufficiale: tanti addii al retrocesso Schalke 04. Il comunicato (Di giovedì 20 maggio 2021) Lo Schalke 04 deve rifondare dopo l’annata tremenda che ha visto la retrocessione in Bundesliga 2. Ecco i primi nomi dei calciatori che non faranno più parte del club: Andranno in scadenza i contratti di Shkodran Mustafi, Alessandro Schöpf, Nabil Bentaleb e l’attaccante Steven Skrzybski. Via anche Benjamin Stambouli e Bastian Oczipka. Fanno ritorno alle rispettive squadre il brasiliano William, di proprietà del Wolfsburg, il portoghese Goncalo Paciencia ed il danese Frederik Rönnow, destinati a rientrare all’Eintrach Francoforte, mentre Kilian Ludewig riabbraccia il Red Bull Salisburgo. Il centravanti Klaas-Jan Huntelaar ha invece annunciato il suo ritiro. Ma potrebbe non essere finita qui, infatti la società ha fatto presente che ulteriori tagli verranno annunciati in seguito. Ten players and three staff set to leave the first team after this season #S04 — FC ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Lo04 deve rifondare dopo l’annata tremenda che ha visto la retrocessione in Bundesliga 2. Ecco i primi nomi dei calciatori che non faranno più parte del club: Andranno in scadenza i contratti di Shkodran Mustafi, Alessandro Schöpf, Nabil Bentaleb e l’attaccante Steven Skrzybski. Via anche Benjamin Stambouli e Bastian Oczipka. Fanno ritorno alle rispettive squadre il brasiliano William, di proprietà del Wolfsburg, il portoghese Goncalo Paciencia ed il danese Frederik Rönnow, destinati a rientrare all’Eintrach Francoforte, mentre Kilian Ludewig riabbraccia il Red Bull Salisburgo. Il centravanti Klaas-Jan Huntelaar ha invece annunciato il suo ritiro. Ma potrebbe non essere finita qui, infatti la società ha fatto presente che ulteriori tagli verranno annunciati in seguito. Ten players and three staff set to leave the first team after this season #S04 — FC ...

