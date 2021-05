Truffa ai danni di un’anziana: denunciate due persone (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMonteforte Irpina (Av) – L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato in stato di libertà un 23enne ed un 29enne di Napoli, già gravati da precedenti per tale fattispecie di reato. I fatti risalgono a qualche mese fa: a cadere nella loro trappola un’anziana di Monteforte Irpino, circuita dai due soggetti che, spacciandosi per corrieri e con la scusa di recapitare un pacco indirizzato al nipote, riuscivano a farsi consegnare mille euro in contanti; quindi, ricontattata poco dopo, con modi garbati le facevano credere che, per evitare inutili addebiti, era conveniente pagare subito l’intero importo di euro 3.600. Non avendo la disponibilità di tale somma, la malcapitata si ricava immediatamente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMonteforte Irpina (Av) – L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato in stato di libertà un 23enne ed un 29enne di Napoli, già gravati da precedenti per tale fattispecie di reato. I fatti risalgono a qualche mese fa: a cadere nella loro trappoladi Monteforte Irpino, circuita dai due soggetti che, spacciandosi per corrieri e con la scusa di recapitare un pacco indirizzato al nipote, riuscivano a farsi consegnare mille euro in contanti; quindi, ricontattata poco dopo, con modi garbati le facevano credere che, per evitare inutili addebiti, era conveniente pagare subito l’intero importo di euro 3.600. Non avendo la disponibilità di tale somma, la malcapitata si ricava immediatamente ...

