Advertising

DividendProfit : Toscana Aeroporti, CdA conferma Marco Carrai Presidente e Roberto Naldi AD - PISAinVIDEO : Fratelli d’Italia Pisa: “inaccettabile e sconcertante la modifica dello statuto di Toscana Aeroporti” - cascinanotizie : Toscana Aeroporti, Carri confermato presidente, Bottai vice - dvbntd61 : RT @iltirreno: ?? La guerra degli scali toscani: colpo di mano dei privati sul Cda di Toscana Aeroporti, la Regione si astiene - iltirreno : ?? La guerra degli scali toscani: colpo di mano dei privati sul Cda di Toscana Aeroporti, la Regione si astiene -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana Aeroporti

Il nuovo consiglio di amministrazione di, società quotata sull'MTA che gestisce gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, si è riunito oggi per eleggere le cariche sociali e per conferire le deleghe di gestione. Il board ...Il Consiglio di Amministrazione diS.p. A., nominato da parte dell'Assemblea degli azionisti tenutasi in data 18 maggio 2021, si è riunito in data odierna per eleggere le cariche sociali e per conferire le deleghe di ...(Teleborsa) - Il nuovo consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti, società quotata sull'MTA che gestisce gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, si è riunito oggi per eleggere le cariche ...PISA: Il Consiglio di amministrazione si è riunito per eleggere le cariche sociali e conferire le deleghe di gestione. Roberto Naldi confermato nel ruolo di Ad ...