Tokyo: media, Giappone limita numero funzionari a Giochi

Il comitato organizzatore di Tokyo 2020 limiterà il numero dei funzionari e dei lavoratori provenienti dall'estero a circa 78mila: meno della metà della cifra stimata inizialmente, nel tentativo di

Tokyo: media, Giappone limita numero funzionari a Giochi

Il comitato organizzatore di Tokyo 2020 limiterà il numero dei funzionari e dei lavoratori provenienti dall'estero a circa 78mila: meno della metà della cifra stimata inizialmente, nel tentativo di arginare i timori per la diffusione del coronavirus. Lo anticipano i media giapponesi, che citano fonti a conoscenza del dossier.

