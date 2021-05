Tina Cipollari | brutta caduta dietro le quinte di Uomini e Donne | Gianni immortala tutto VIDEO

(Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi, mercoledì 19 maggio, è prevista la registrazione di una nuova puntata di. Prima di entrare in studio, però, gli opinionisti di sono divertiti a fare qualche piccola ripresa e, proprio durante il momento di ilarità,per terra. L’opinionista stava ballando in modo sinuoso per prendere in giro L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

GossipItalia3 : “Uomini e donne”, il volo di Tina Cipollari: Gianni Sperti pubblica il video del momento imbarazzante… - infoitcultura : Tina Cipollari e l’incidente disastroso, sale la preoccupazione dei fan - zazoomblog : Uomini e donne rovinosa caduta per Tina Cipollari: Gianni Sperti immortala tutto - #Uomini #donne #rovinosa #caduta… - zazoomblog : Uomini e donne rovinosa caduta per Tina Cipollari: Gianni Sperti immortala tutto - #Uomini #donne #rovinosa… - Gaia31327326 : @tweetsamici20 il figlio di Tina cipollari (se tu vedi nei post del suo profilo ci sono i commenti di lei) -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

però non perderà occasione per criticare la rivale, ma dalla parte di Gemma Galgani ci sarà Nicola Vivarelli che la difenderà. Il cavaliere sottolineerà che la 71enne è stata molto ...Oggi il pubblico di canale 5 assisterà ad una sfilata al femminile , in studio ci saranno come sempre Gianni Sperti,e oggi Luca Zanforlin (ospite per presentare il suo nuovo libro). ...Secondo Maria De Filippi, infatti, questo continuo ricordare la vecchia storia starebbe precludendo alla dama la possibilità di conoscere altri uomini. TELEVISIONE Uomini e Donne, la lite tra Riccardo ...Giorgio Manetti, ex cavaliere della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi, si scaglia contro la dama Gemma Galgani ...