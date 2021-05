Tadic | «Barcellona? L’anno scorso potevo andarci ma ho rifiutato»

(Di giovedì 20 maggio 2021) Dusanha parlato a De Telegraaf del suo futuro svelando anche un retroscena di mercato. Le sue parole Dusanha parlato a De Telegraaf del suo futuro. Le sue parole. «Futuro al? C’è stata l’opportunità, ma ho. È la decisione migliore che ho preso nella mia vita, quella di venire all’Ajax e poi di restarci. È sempre stato il club dei miei sogni per la filosofia, per i grandi campioni che hanno giocato qui, la storia e i tifosi. L’Ajax è il club più bello di tutti ed è una delle migliori squadre d’Europa. È incredibile: tutti vorrebbero giocarci e vogliamo essere più forti in Europa. Se miglioreremo nei piccoli dettagli, potremo fare la differenza anche a livello continentale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

