Scuola, al via il concorso ordinario per docenti (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il decreto Sostegni-bis approvato stamattina dal Consiglio dei Ministri contiene finalmente l’avvio del concorso ordinario: sono oltre 500 mila i candidati che attendevano speranzosi questa importantissima notizia. La procedura partirà subito ma sarà graduale, si comincia infatti con i docenti di materie STEM, di cui c’è grande penuria, per poi proseguire di seguito con le altre figure. La gradualità permette di concludere l’intera procedura entro il prossimo anno scolastico e consente di avere tutti i vincitori del concorso ordinario in cattedra a settembre 2022”. Lo ha dichiarato il sottosegretario all’Istruzione Barbara Floridia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il decreto Sostegni-bis approvato stamattina dal Consiglio dei Ministri contiene finalmente l’avvio del: sono oltre 500 mila i candidati che attendevano speranzosi questa importantissima notizia. La procedura partirà subito ma sarà graduale, si comincia infatti con idi materie STEM, di cui c’è grande penuria, per poi proseguire di seguito con le altre figure. La gradualità permette di concludere l’intera procedura entro il prossimo anno scolastico e consente di avere tutti i vincitori delin cattedra a settembre 2022”. Lo ha dichiarato il sottosegretario all’Istruzione Barbara Floridia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

