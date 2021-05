“PRIDE”: dal 25 giugno la docuserie sulla lotta per i diritti LGBTQ+ in America (Di giovedì 20 maggio 2021) Disney+ ha annunciato la data di debutto di PRIDE, una docuserie in sei parti che racconta la lotta per i diritti civili LGBTQ+ in America, decennio per decennio, dagli anni ‘50 in poi. Dal 25 giugno, PRIDE sarà disponibile in Italia come Star Original, con tutti e sei gli episodi che arriveranno contemporaneamente in esclusiva su Disney+. In PRIDE, prodotto da Killer Films vincitrice di un Emmy Award (This American Life, Mildred Pierce) e da VICE Studios, premiata con il Sundance World Cinema Grand Jury Prize (Flee, The Report), sei famosi registi LGBTQ+ esplorano storie eroiche e strazianti che definiscono l’America come nazione. La serie spazia dalla sorveglianza dell’FBI ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Disney+ ha annunciato la data di debutto di, unain sei parti che racconta laper iciviliin, decennio per decennio, dagli anni ‘50 in poi. Dal 25sarà disponibile in Italia come Star Original, con tutti e sei gli episodi che arriveranno contemporaneamente in esclusiva su Disney+. In, prodotto da Killer Films vincitrice di un Emmy Award (Thisn Life, Mildred Pierce) e da VICE Studios, premiata con il Sundance World Cinema Grand Jury Prize (Flee, The Report), sei famosi registiesplorano storie eroiche e strazianti che definiscono l’come nazione. La serie spazia dalla sorveglianza dell’FBI ...

