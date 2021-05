I MISTERI DI WUHAN – Franco Fracassi (Di giovedì 20 maggio 2021) Leggimi l’articolo Subito dopo la diffusione mondiale del Sars Cov2, la cui trasmissione ebbe origine nella città di WUHAN, nella Cina orientale, ci si sarebbe aspettati che le testate più prestigiose del mondo sguinzagliassero i propri giornalisti per indagare sull’Istituto di virologia di WUHAN, il famigerato laboratorio che si trova al centro della città capoluogo della provincia di Hubei. Eppure, i media si sono affrettati nell’escludere qualsiasi relazione tra il laboratorio e il virus, senza tuttavia fornire spiegazioni particolarmente approfondite. Il vuoto lasciato dalla grande stampa, in questi mesi è stato colmato da giornalisti indipendenti come Franco Fracassi che ha indagato su questo tema insieme alla coautrice Federica Ipsaro Passione, dando alle stampe il libro “I ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Leggimi l’articolo Subito dopo la diffusione mondiale del Sars Cov2, la cui trasmissione ebbe origine nella città di, nella Cina orientale, ci si sarebbe aspettati che le testate più prestigiose del mondo sguinzagliassero i propri giornalisti per indagare sull’Istituto di virologia di, il famigerato laboratorio che si trova al centro della città capoluogo della provincia di Hubei. Eppure, i media si sono affrettati nell’escludere qualsiasi relazione tra il laboratorio e il virus, senza tuttavia fornire spiegazioni particolarmente approfondite. Il vuoto lasciato dalla grande stampa, in questi mesi è stato colmato da giornalisti indipendenti comeche ha indagato su questo tema insieme alla coautrice Federica Ipsaro Passione, dando alle stampe il libro “I ...

