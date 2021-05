Ha 85 anni il primo laureato in presenza a Modena dopo il Covid (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI – Francesco Pitocco, 85 anni, sarà il primo studente a laurearsi in presenza all'università di Modena e Reggio Emilia (Unimore) dopo il lockdown dovuto alla pandemia di Covid. Ha finito il suo percorso di studi tra esami online e una tesi scritta a mano e poi ricopiata sul computer da una stenografa. “Sono molto contento che questo giorno sia arrivato, anche se in un periodo per me molto complesso – racconta Pitocco - costellato da dispiaceri e lutti: ho perso un nipote di quarant'anni e appena otto giorni fa è mancato mio fratello, il mio fratellone, colui che mi ha sempre sostenuto in questo lungo percorso, incominciato molti anni fa e che, a causa del lavoro e della famiglia, ha conosciuto un lungo periodo di stop”. Il percorso di studi dell'85enne si ... Leggi su agi (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI – Francesco Pitocco, 85, sarà ilstudente a laurearsi inall'università die Reggio Emilia (Unimore)il lockdown dovuto alla pandemia di Covid. Ha finito il suo percorso di studi tra esami online e una tesi scritta a mano e poi ricopiata sul computer da una stenografa. “Sono molto contento che questo giorno sia arrivato, anche se in un periodo per me molto complesso – racconta Pitocco - costellato da dispiaceri e lutti: ho perso un nipote di quarant'e appena otto giorni fa è mancato mio fratello, il mio fratellone, colui che mi ha sempre sostenuto in questo lungo percorso, incominciato moltifa e che, a causa del lavoro e della famiglia, ha conosciuto un lungo periodo di stop”. Il percorso di studi dell'85enne si ...

