Gianna Nannini sbarcherà a Maiori (Di giovedì 20 maggio 2021) Torna finalmente la grande musica nel Salernitano. A pochi giorni dalla conferma della riapertura e soprattutto della fine del coprifuoco per la fine del mese di giugno, gli organizzatori di spettacolo iniziano ad annunciare i primi eventi per quest'estate. Piano e forte, dolcezza e energia: questo e molto altro è la rocker Gianna Nannini, pronta a tornare in tour per ritrovare il suo pubblico. L'artista torna questa estate ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante con il tour in tutta Italia "Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza", dal titolo del suo ultimo album "La Differenza", anche per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte. Il tour estivo prenderà il via il 13 luglio 2021 nei più bei teatri d'Italia all'aperto e sarà un'occasione imperdibile ...

Ultime Notizie dalla rete : Gianna Nannini Gianna Nannini, estate in tour con uno show dalla doppia anima INFO DATE In attesa del concerto - evento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, posticipato al 28 maggio 2022, Gianna Nannini torna questa estate con il tour in tutta Italia Piano forte e Gianna Nannnini " La Differenza , dal titolo del suo ultimo album. Il tour estivo prenderà il via il 13 luglio 2021 nei più ...

Gianna Nannini, in vendita da oggi i biglietti per il concerto a Siena Il 17 luglio Gianna Nannini a Vivi Fortezza. La rocker senese darà vita a un concerto intimo nel suggestivo spazio della Fortezza Medicea di Siena Gianna Nannini torna a casa. Il prossimo 17 luglio (inizio alle 21.

Gianna Nannini, al via il 13 luglio il tour estivo. Ecco tutte le date LA NAZIONE Lungomare di Mondello, dal 15 giugno parte la pedonalizzazione sperimentale, emanate le ordinanze Conto alla rovescia per la pedonalizzazione sperimentale del lungomare di Mondello. Il servizio Mobilità Urbana del Comune ha emanato due ordinanze. Dal 15 giugno, auto off-limits nel tratto di via Re ...

Terremoto alla Rap di Palermo, Miliziano incompatibile con l'incarico di amministratore Altro terremoto al Comune di Palermo . Nel bel mezzo di una vera e propria emergenza rifiuti in città il capo del gabinetto del sindaco ha messo nero su bianco che Maurizio Miliziano, amministratore u ...

