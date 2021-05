Giacomo Czerny | tutti i dettagli sulla scelta con colpo di scena

(Di giovedì 20 maggio 2021) IdelladiDurante il pomeriggio di ieri 19 maggio, si sono tenute le registrazioni di Uomini e Donne con ladi. Per prima cosa, dopo l’ingresso in studio dei protagonisti, sono state mostrate le immagini più belle e le lunghe giornate che il tronista ha trascorso con Martina L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Scelta di Giacomo, arrivano nuovi dettagli: una corteggiatrice abbandona lo studio senza salutare - martaaaluca : RT @x_sparksfly: Buongiorno solo a Martina Grado che stamattina si è svegliata con quello gnocco di Giacomo Czerny accanto #uominiedonne - zazoomblog : Uomini e Donne Maria De Filippi offre un lavoro a Giacomo Czerny: ecco quale - #Uomini #Donne #Maria #Filippi… - x_sparksfly : Buongiorno solo a Martina Grado che stamattina si è svegliata con quello gnocco di Giacomo Czerny accanto #uominiedonne - infoitcultura : Uomini e Donne, le anticipazioni dettagliate sulla scelta di Giacomo Czerny -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Czerny

Le ultime anticipazioni di Uomini e donne vedonoprotagonista di una scelta inaspettata per molti telespettatori. Il videomaker dalla tinta biondo platino, infatti, a sorpresa e spiazzando tutti ha fatto una scelta del tutto ..., scelta a Uomini e Donne/ E' Martina Grado! Per lui anche un lavoro La sfilata femminile nella nuova puntata di Uomini e Donne Le dame del cavaliere del trono over di Uomini e donne, ...La talent scout che c’è in Maria De Filippi “ha colpito” ancora. La padrona di casa di Uomini e donne, poco prima della scelta, ...La puntata di Uomini e Donne del 20 maggio 2021 si apre con le ultime battute del confronto/scontro tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. Spazio poi alla sfilata femminile, che darà vita a diverse ...