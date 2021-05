Formula 1, Leclerc davanti a Sainz nella FP2 di Monaco. Hamilton terzo (Di giovedì 20 maggio 2021) Formula 1, le prove libere del GP di Monaco: Leclerc davanti a Sainz in FP2. Giovinazzi in top ten. Monaco – Ferrari davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del GP di Monaco, quinto appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Leclerc e Sainz sono riusciti a firmare i migliori tempi nel pomeriggio dopo una mattinata molto complicata per il monegasco. Charles, infatti, ha accusato un problema tecnico alla trasmissione. Piccolo guasto che non gli ha permesso di girare con gli altri. Il pomeriggio, però, il pilota di casa è ritornato in pista e ha lanciato un chiaro segnale ai diretti avversari. Ora sabato serve una conferma della Rossa. Ferrari 1-2 ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 20 maggio 2021)1, le prove libere del GP diin FP2. Giovinazzi in top ten.– Ferraria tuttiseconda sessione di prove libere del GP di, quinto appuntamento con il Mondiale di1.sono riusciti a firmare i migliori tempi nel pomeriggio dopo una mattinata molto complicata per il monegasco. Charles, infatti, ha accusato un problema tecnico alla trasmissione. Piccolo guasto che non gli ha permesso di girare con gli altri. Il pomeriggio, però, il pilota di casa è ritornato in pista e ha lanciato un chiaro segnale ai diretti avversari. Ora sabato serve una conferma della Rossa. Ferrari 1-2 ...

