Costa: "Ad agosto via la mascherina. I dati lo permetteranno" (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - "agosto sarà il mese in cui gli italiani toglieranno la mascherina all'aperto". Ne è convinto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che in un'intervista all'AGI spiega che la sua valutazione "è basata sui calcoli". "A oggi abbiamo somministrato oltre 28 milioni di dosi. Il ritmo attuale è di 15 milioni di inoculazioni al mese, e tra giugno e luglio il numero è destinato ad aumentare, grazie alle forniture sempre più massicce e alle ulteriori strutture messe in piedi", dichiara Costa, che stima: "Se nei prossimi due mesi effettueremo, come obiettivo minimo, 30 milioni di somministrazioni, considerando anche gli ultimi giorni di maggio, ad agosto il totale sarà all'incirca di 70 milioni di dosi". Rimuovere l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto "non sarà una ...

