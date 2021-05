Chi è Gianluigi Paragone, il leader di Italexit (Di giovedì 20 maggio 2021) . La carriera e la vita privata dell’ex direttore de La Padania. ROMA – Gianluigi Paragone ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco di Milano. Un po’ a sorpresa il leader di Italexit ha deciso di scendere in campo in prima persona nella corsa alla successione di Beppe Sala. Una competizione molto difficile per lui visto che si presenterà da solo, ma la sua scelta sembra essere soprattutto di sfida nei confronti dell’attuale politica. Chi è Gianluigi Paragone, la biografia del politico italiano Nato a Varese il 7 agosto 1971, Gianluigi Paragone ha iniziato la sua carriera giornalistica al quotidiano varesino La Prealpina, giornale che lo ha incaricato di seguire come inviato le attività di Umberto Bossi e Roberto Maroni. Un primo ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 20 maggio 2021) . La carriera e la vita privata dell’ex direttore de La Padania. ROMA –ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco di Milano. Un po’ a sorpresa ildiha deciso di scendere in campo in prima persona nella corsa alla successione di Beppe Sala. Una competizione molto difficile per lui visto che si presenterà da solo, ma la sua scelta sembra essere soprattutto di sfida nei confronti dell’attuale politica. Chi è, la biografia del politico italiano Nato a Varese il 7 agosto 1971,ha iniziato la sua carriera giornalistica al quotidiano varesino La Prealpina, giornale che lo ha incaricato di seguire come inviato le attività di Umberto Bossi e Roberto Maroni. Un primo ...

