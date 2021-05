Calciomercato Salernitana | gli occhi dei granata su Simy

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 maggio 2021): istarebbero seguendo con attenzioni il bomber del CrotoneLagiocherà la Serie A il prossimo anno e, subito dopo aver risolto la questione relativa alla cessione della società da parte di Lotito, si metterà a lavoro per migliorare la rosa. Ci sarà bisogno di colpi di un certo livello per affrontare al meglio la massima categoria italiana, e la dirigenzaavrebbe messo giù nel mirino un top attaccante. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, lastarebbe seguendo con attenzione Nwankwo, bomber del Crotone che quest’anno ha messo a segno 20 gol in campionato. Ipotrebbero fare concorrenza proprio alla Lazio, altra squadra interessata ...