ATP Ginevra 2021 | Shapovalov batte Cecchinato in rimonta

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 maggio 2021) Marcosi arrende in tre set a Denisnel secondo turno dell’ATP 250 di. Una prova di forza del palermitano che lotta per due set prima del calo nel terzo che gli costa il 6-7(4) 7-5 6-1 finale. Carbura in corsa il canadese che stacca il pass per i quarti di finale che si disputeranno nel pomeriggio, il suo avversario sarà Laslo Djere che nella mattinata svizzera ha battuto Fabio Fognini. RECAP –apre tenendo la battuta a zero, dall’altra parte solido in battuta ancheche nel quarto gioco chiude con tre ace ed un servizio vincente. Sull’onda d’entusiasmo il canadese prende l’inerzia del match in mano e conquista il break (2-3). Dopo il cambio campo arriva le reazione dell’ex numero uno d’Italia che si procura due palle break senza però convertirle. ...