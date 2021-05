Zhang Conte: l’incontro ci sarà domani 20 Maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) l’incontro tanto atteso tra il Presidente nerazzurro Steven Zhang e Antonio Conte si sta per avvicinare. Bisognerà aspettare solo domani 20 Maggio 2021 per saperne di più. L’allenatore Conte vuole certezze per continuare a costruire una squadra vincente e forte ma in questo momento nella società non ci sono prospettive finanziarie rosee e il tutto dovrà essere risolto senza perdere tempo prezioso. Inter-Udinese: formazioni e dove vederla Zhang Conte: quali saranno i temi del confronto? Assieme al presidente dell’Inter e al tecnico dello scudetto numero 19 è prevista la presenza di tutto il management nerazzurro da Beppe Marotta e Piero Ausilio passando per Alessandro Antonello. La questione sul tavolo è ben nota: Antonio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021)tanto atteso tra il Presidente nerazzurro Stevene Antoniosi sta per avvicinare. Bisognerà aspettare solo202021 per saperne di più. L’allenatorevuole certezze per continuare a costruire una squadra vincente e forte ma in questo momento nella società non ci sono prospettive finanziarie rosee e il tutto dovrà essere risolto senza perdere tempo prezioso. Inter-Udinese: formazioni e dove vederla: quali saranno i temi del confronto? Assieme al presidente dell’Inter e al tecnico dello scudetto numero 19 è prevista la presenza di tutto il management nerazzurro da Beppe Marotta e Piero Ausilio passando per Alessandro Antonello. La questione sul tavolo è ben nota: Antonio ...

Advertising

FBiasin : L’incontro tra #Conte e dirigenti dell’#Inter con Steven #Zhang è in programma domani pomeriggio (salvo slittamenti… - Gazzetta_it : #Oaktree può chiudere giovedì: #Zhang, 250 milioni poi vede #Conte #SerieA #Inter - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ?? La #coppa dei tifosi ?? #Toro salvo, ma è tutto da rifare ?? #Zhang, ecco i sol… - nickdibauscia : RT @Davide_m9: Mi spezza Guarro che chiede a Conte se rimane. Nessuna conferenza da un mese per evitare l’argomento fino all’incontro con Z… - Indiscr15098443 : RT @StefanoOlivari: In attesa dell'incontro fra allenatore e presidente, aspettando #Oaktree -