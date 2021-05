Viaggio tra cocktail e racconti di gin (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’esperienza della scuola di Gin è stata entusiasmante, abbiamo imparato tutti i segreti del Gin, sotto la sapiente guida di Eugenio Belli, mastro distillatore di Eugin Distilleria Indipendente, che ci ha trasportati in un Viaggio intrigante, a partire dalle origini più antiche di questa bevanda, fino ad arrivare ai giorni nostri, attraverso tecniche di produzione, stili e mondi organolettici. Al fianco del maestro il suo fidato alambicco, Robert, cuore pulsante della produzione artigianale di Eugenio. Ora non ci resta che tuffarci in un bicchiere, per scoprire come il Gin sia oggi alla base dei cocktail più graditi e alla moda, protagonista indiscusso delle creazioni di bartender e appassionati. Compagno di avventura in questa nuova scoperta è Alejandro Mazza, Spirit expert e Mixologist, professionista del settore e attento conoscitore dei trend del ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’esperienza della scuola di Gin è stata entusiasmante, abbiamo imparato tutti i segreti del Gin, sotto la sapiente guida di Eugenio Belli, mastro distillatore di Eugin Distilleria Indipendente, che ci ha trasportati in unintrigante, a partire dalle origini più antiche di questa bevanda, fino ad arrivare ai giorni nostri, attraverso tecniche di produzione, stili e mondi organolettici. Al fianco del maestro il suo fidato alambicco, Robert, cuore pulsante della produzione artigianale di Eugenio. Ora non ci resta che tuffarci in un bicchiere, per scoprire come il Gin sia oggi alla base deipiù graditi e alla moda, protagonista indiscusso delle creazioni di bartender e appassionati. Compagno di avventura in questa nuova scoperta è Alejandro Mazza, Spirit expert e Mixologist, professionista del settore e attento conoscitore dei trend del ...

Advertising

reportrai3 : Capita che tra il Salernitano e Taranto qualche trasportatore durante il viaggio perda -si fa per dire- il carico p… - ClaudioBaglioni : Il suo gioco fu un'altalena tra miscredenza e misticismo. Un mistero di bellezza e poesia. Fai buon viaggio Fr… - ilfoglio_it : È morto Franco #Battiato. Viaggio tra le sue parole e le sue dinamiche celesti per ricordare, tra una canzone e l'a… - Ant5410 : RT @AngiKappa: Cosa succede a bordo di una nave che soccorre persone #migranti in mare? Succede anche di dover dare un primo supporto sanit… - ferrarogigi : RT @AngiKappa: Cosa succede a bordo di una nave che soccorre persone #migranti in mare? Succede anche di dover dare un primo supporto sanit… -