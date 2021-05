Vecchi su Dimarco | «Quest’anno si è consacrato | pronto per l’Inter»

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Stefano, ex allenatore della Primavera del, ha parlato sulle pagine di Tuttosport di Federico. Le sue parole Stefano, ex allenatore della Primavera del, ha parlato sule pagine di Tuttosport di Federico. Le sue parole. RICORDO– «Andai a vedere le finali nazionali dell’Under 17, dato che sarei diventato l’allenatore della Primavera nerazzurra. Ebbi un’impressione sicuramente positiva. In quella squadra si distinsero diversi giocatori nati nel ’97. Bonazzoli e, con Radu che arrivò successivamente, erano i fiori all’occhiello dell’annata. Federico giocava da terzino sinistro, ma era un’ala. Poteva permettersi di essere un attaccante, pur giocando da difensore. Era sempre avanti. Per una delle ...

"Una parte importante del mio percorso, ritroverò tanti amici e tanticompagni anche se in ... ma al di là dei grandi campioni a me piace molto. Me lo sono già trovato di fronte, davvero ...... Silvestri; Magnani, Günter, Lovato; Faraoni, Sturaro, Ilic,; Barak, Zaccagni; Lasagna All . Assistenti : Liberti e. IV uomo : Giua. Var : Banti. Avar : Ranghetti.Stefano Vecchi, ex allenatore della Primavera dell’Inter, ha parlato sulle pagine di Tuttosport di Federico Dimarco. Le sue parole Stefano Vecchi, ex allenatore della Primavera dell’Inter, ha parlato ...José Mourinho continua a chiedere giocatori. Il primo nome è quello del difensore del Milan, Diogo Dalot che è in uscita dal club rossonero. Come esterno c'è ...