Vaccini nelle farmacie italiane: ecco quando dovrebbero arrivare (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ha parlato al programma TGtg su Tv2000 il segretario nazionale di Federfarma, Roberto Tobia: "farmacie pronte a vaccinare i primi di giugno, siamo in attesa di ricevere le dosi vaccinali" ROMA – "Le dosi arriveranno, come ci è stato promesso dalla strutturale commissariale, entro la fine di maggio quindi supponiamo che nei primi giorni di giugno le farmacie italiane saranno pronte a vaccinare". Lo ha annunciato il segretario nazionale di Federfarma, Roberto Tobia, ospite del programma TGtg su Tv2000. "Siamo in attesa di ricevere le dosi vaccinali – ha sottolineato Tobia – E questo è il primo problema perché le farmacie sono pronte da tempo e i farmacisti si sono formati attraverso un corso abilitante dell'Istituto superiore di sanità". "Non partiremo tutti insieme – ha spiegato Tobia a Tv2000 – perché dovrà essere ...

