Vaccini | Locatelli | “Terza dose? Assolutamente ragionevole che debba essere fatta Quando? Dai dieci mesi in su”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Unadi vaccino contro il Covid ècheesser, anche se ancora non è stimabiledovràraccomandata la somministrazione”, probabilmente a una distanza “daiin su“. A spiegarlo è stato Franco, presidente del Consiglio superiore di Sanità (Css) e coordinatore del Cts, ascoltato in audizione in Commissione Sanità al Senato suicontro il Covid. I tempi di osservazione dei soggetti vaccinati, ha precisato, “sono ancora limitati. Èpensare che perdovrebbe esser mantenuta la capacità protettiva dei. Ma è ...

...dell EMA e del parere della CTS di AIFA si legge in un comunicato firmato da(Consiglio ... Come con tutti i, la vaccinazione con Vaccino COVID - 19 Janssen potrebbe non proteggere ...Cts richiamo Pfizer Moderna, l'intervento di'Raccomandare un prolungamento nella somministrazione della seconda dose nella sesta settimana, tra 35 e 42 giorni, per ia mRna, trova ...Punto primo: cari italiani, non vi posso vaccinare sulle spiagge e dunque programmate le vostre vacanze dopo aver fatto le vaccinazioni nella Regione dove abitate o fra una somministrazione ...Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), nel corso del suo intervento in audizione alla 12esima Commissione Igiene e Sanità del Senato, ha discusso della terza dose di va ...