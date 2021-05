Red Dead Redemption Remake si avvicina? Take-Two ha in programma alcune riedizioni di vecchi titoli

(Di mercoledì 19 maggio 2021)-Two Interactive ha pubblicato il suo report finanziario e ha rivelato di aver registrato un anno molto positivo, dando anche uno sguardo a ciò che l'azienda sta pianificando per il suo futuro. Il report fornisce molti dettagli e afferma che l'obiettivo della società è quello di pubblicare un totale di 62entro la fine dell'anno fiscale 2024. Tra tutti questi, potrebbe esserci anche undi Red. Come parte del report,-Two ha detto di avere in"nuove iterazioni dipubblicati in precedenza", quindi molto probabilmente si tratterà di rimasterizzazioni odi nuova generazione. L'azienda punta a lanciarne sei nell'anno fiscale 2022 e altri 3 prima della fine ...

Per quanto riguarda invece Red Dead Redemption 2 le vendite superano i 37 milioni. Al di sotto troviamo Borderlands 3 (13 milioni) ed il suo predecessore con oltre 25 milioni. Se andassimo ad ...Un fan ha inoltre scoperto un interessante easter egg di Red Dead Redemption all'interno proprio di GTA V, suggerendo che in qualche modo gli universi sono collegati. Take-Two ha in programma alcune riedizioni di vecchi titoli e Red Dead Redemption Remake potrebbe diventare realtà. Take-Two in questi giorni avrebbe svelato i dati relativi ad alcuni titoli, GTA 5 al momento risulta aver venduto oltre 145 milioni di copie.