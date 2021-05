Pressioni per cambiare agente: Bonucci nei guai (Di mercoledì 19 maggio 2021) Azioni di convincimento per portare nuovi giocatori alla propria agenzia: Bonucci sarebbe coinvolto in azioni sleali, attenzionate dalla Procura Federale Leonardo Bonucci sarebbe finito sotto la lente della Procura Federale per presunte Pressioni ad altri calciatori: il difensore della Juventus avrebbe tentato di portare altri professionisti alla WSA, agenzia di Alessandro Lucci. Secondo Calciomercato.com, l’accusa sarebbe partita dai procuratori di Kulusevski, Castrovilli e Scamacca: metodi sleali per convincere i giocatori a cambiare agenzia. Bonucci sarebbe stato coinvolto in prima persona, inviando ripetutamente messaggi ai calciatori e promettendo, per conto dell’agenzia, ingaggi più alti e condizioni migliori. Secondo quanto riportato dal portale online, il difensore bianconero non ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 maggio 2021) Azioni di convincimento per portare nuovi giocatori alla propria agenzia:sarebbe coinvolto in azioni sleali, attenzionate dalla Procura Federale Leonardosarebbe finito sotto la lente della Procura Federale per presuntead altri calciatori: il difensore della Juventus avrebbe tentato di portare altri professionisti alla WSA, agenzia di Alessandro Lucci. Secondo Calciomercato.com, l’accusa sarebbe partita dai procuratori di Kulusevski, Castrovilli e Scamacca: metodi sleali per convincere i giocatori aagenzia.sarebbe stato coinvolto in prima persona, inviando ripetutamente messaggi ai calciatori e promettendo, per conto dell’agenzia, ingaggi più alti e condizioni migliori. Secondo quanto riportato dal portale online, il difensore bianconero non ...

Sgang198 : @Valeria23549267 @Juventina962 Uno schifo. Mancini dopo aver ricevuto pressioni per togliere il like al post di Bro… - NoveGennaio1900 : @robertorao Comunicato arrivato per le pressioni dei tifosi, vi dovete solo che vergognare per aver gestito la vice… - Sgang198 : Pressioni per togliere un like ad un post dove un giocatore chiama la partita Juve-Inter 'scandalosa' con la faccin… - Maddi_FCIM : RT @TolliVincenzo: In pratica #Bonucci faceva pressioni su altri calciatori per portali nella scuderia di #Lucci, promettendo un ingaggio p… - Lucavad72 : RT @tuttonapoli: Bonucci nel mirino della Procura Federale: avrebbe fatto 'pressioni' ad altri giocatori per cambiare agente -