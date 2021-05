Oaktree Inter: il gruppo statunitense diventerebbe proprietaria in un caso (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sembra ormai in dirittura d’arrivo la trattativa tra Inter e Oaktree per la cessione di una parte della società. I dettagli Arrivano altri dettagli sul finanziamento di Oaktree per l’Inter, che darà ossigeno puro alle casse nerazzurre. Secondo quanto riporta Milano Finanza Oaktree, a fronte di 275 milioni prestati, avrà il pegno sulla quota (68,55%) di Suning, oltre ad acquisire il 31% di LionRock. Il fondo specializzato in distressed asset si muove come Elliott: in caso di mancato rimborso escuterà il pegno sulle azioni e diverrà proprietario. CONTINUA A LEGGERE SU InterNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sembra ormai in dirittura d’arrivo la trattativa traper la cessione di una parte della società. I dettagli Arrivano altri dettagli sul finanziamento diper l’, che darà ossigeno puro alle casse nerazzurre. Secondo quanto riporta Milano Finanza, a fronte di 275 milioni prestati, avrà il pegno sulla quota (68,55%) di Suning, oltre ad acquisire il 31% di LionRock. Il fondo specializzato in distressed asset si muove come Elliott: indi mancato rimborso escuterà il pegno sulle azioni e diverrà proprietario. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

