Nek in concerto con il Live Acustico 2021: le prime date dell'estate

Sono state confermate le prime date dei concerti a partire dal 2 luglio al Flower Arena di Bellaria Igea Marino. Tutte le informazioni sui biglietti MILANO – Quest'estate, Nek Filippo Neviani tornerà a suonare dal vivo con "Live Acustico 2021"! Così Nek ha annunciato le date sui propri social: «Oggi sono felice, ho una bella notizia per voi, ma anche per me! Partiamo dall'inizio. L'estate scorsa ho avuto il privilegio di fare alcuni concerti chitarra e voce, ripercorrendo le canzoni del mio repertorio e raccontandone le storie. Abbiamo cantato, abbiamo riso, ci siamo emozionati, ed è stato molto bello soprattutto perché era una ripartenza, per me, per i professionisti che lavorano nel nostro settore, ma un po' per tutti. Poi ci siamo fermati di nuovo ed è stato un anno difficilissimo, ...

