Meteo, la tregua dura poco tornano i temporali: allerta in quattro regioni (Di mercoledì 19 maggio 2021) La tregua dura meno di 36 ore e dalle prima ore di oggi, mercoledì 19 maggio, una nuova perturbazione si abbatte sull’Italia causando piogge, temporali e discesa della temperature: sono queste le principali previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare, del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e del Meteorologo Mario Giuliacci. I dettagli Iniziamo con i dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di martedì 18 maggio e valido per l’intera giornata di oggi mercoledì 19 maggio. E’ presente un avviso di Meteo avverso, con relativa allerta gialla, per piogge e temporali su Lombardia, Veneto, Abruzzo e Molise. Il resto della cartina dell’Italia è verde e non sono ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lameno di 36 ore e dalle prima ore di oggi, mercoledì 19 maggio, una nuova perturbazione si abbatte sull’Italia causando piogge,e discesa della temperature: sono queste le principali previsionidell’Aeronautica Militare, del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e delrologo Mario Giuliacci. I dettagli Iniziamo con i dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di martedì 18 maggio e valido per l’intera giornata di oggi mercoledì 19 maggio. E’ presente un avviso diavverso, con relativagialla, per piogge esu Lombardia, Veneto, Abruzzo e Molise. Il resto della cartina dell’Italia è verde e non sono ...

Advertising

fradanilo62 : Il Garbino non dà tregua: forti raffiche di vento, scatta l'allerta meteo - pirata970 : Consulto il meteo e questa idea malsana non mi da tregua! Buona domenica ben svegliati ;) - AlessandroBonon : RT @remeteo: Aggiornamento #meteo: Sabato di tregua ma già dalla sera e per tutto domani avremo piogge sull'alto Appennino a causa di insta… - remeteo : Aggiornamento #meteo: Sabato di tregua ma già dalla sera e per tutto domani avremo piogge sull'alto Appennino a cau… - Meteorobytweet : Le perturbate correnti atlantiche faranno da padrone almeno per un pò, concedendoci una breve tregua la prossima se… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo tregua Vaccino Pfizer, Tar Lazio respinge ricorso contro prolungamento seconda dose Read More Meteo Meteo: 3 giorni di maltempo da Nord a Sud fino a giovedì 18 Maggio 2021 La pioggia non dà tregua all'Italia. Il bel tempo cerca in tutti i modi di conquistare il Paese, ma non... Read ...

Pioggia non si ferma: 3 giorni di maltempo da Nord a Sud Il meteo non migliora, il sole torna solo venerdì. La pioggia non dà tregua all'Italia. Il bel tempo cerca in tutti i modi di conquistare il Paese, ma non è abbastanza forte da impedire numerose ...

Meteo, tregua dal maltempo: tra oggi e domani cielo sereno e temperature in aumento Genova24.it Migranti, la «vendetta» del Marocco: in ottomila arrivano in Spagna Crisi a Ceuta, Pedro Sánchez vola nell’enclave: «Ristabiliremo l’ordine con la massima celerità. La sua integrità come parte della nazione spagnola sarà garantita», dice il primo ministro ...

Medioriente. Gaza, pressing per una tregua. Scontri e vittime in Cisgiordania Si tratta per un cessate il fuoco da giovedì. Usa e Ue: «Tacciano le armi». Razzi dalla Striscia: uccisi due stranieri in Israele. Morti tre palestinesi durante lo sciopero di protesta ...

Read More: 3 giorni di maltempo da Nord a Sud fino a giovedì 18 Maggio 2021 La pioggia non dàall'Italia. Il bel tempo cerca in tutti i modi di conquistare il Paese, ma non... Read ...Ilnon migliora, il sole torna solo venerdì. La pioggia non dàall'Italia. Il bel tempo cerca in tutti i modi di conquistare il Paese, ma non è abbastanza forte da impedire numerose ...Crisi a Ceuta, Pedro Sánchez vola nell’enclave: «Ristabiliremo l’ordine con la massima celerità. La sua integrità come parte della nazione spagnola sarà garantita», dice il primo ministro ...Si tratta per un cessate il fuoco da giovedì. Usa e Ue: «Tacciano le armi». Razzi dalla Striscia: uccisi due stranieri in Israele. Morti tre palestinesi durante lo sciopero di protesta ...