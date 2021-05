Ikea ritira dal mercato tazze e piatti Heroisk e Talrika

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ikea sta affrontando un bel rompicapo: il colosso svedese ha appena annunciato di aver ritirato dal mercato, per questione di sicurezza, alcuni dei suoi articoli più venduti. Si tratta di piatti, ciotole e tazze delle serie Heroisk e Talkira, che non vedremo più sugli scaffali dei suoi megastore perché possono rompersi e provocare ustioni se contengono cibi caldi.

Il colosso svedese di arredamento e accessori casalinghi ha pubblicato il ritiro di due linee di prodotti perché a rischio rottura e ustione. Si tratta di piatti e tazze delle serie Heroisk e Talrika.Attenti a questi prodotti ritirati daIn un comunicato, il colosso ha tenuto a precisare che "la sicurezza è da sempre una priorità per. Tutti i nostri prodotti vengono testati e approvati ...Si tratta delle serie Heroisk e Talrika. Rimborsati i clienti che riconsegneranno i prodotti nei punti vendita, anche senza scontrino ...Dopo diverse segnalazioni Ikea ritira dal mercato i piatti, le ciotole e le tazze per bambini delle serie Heroisk e Talrika per pericolo di rottura e ustioni. Tutti i clienti che hanno acquistato i pr ...