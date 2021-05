Highlights e gol Pro Vercelli-Juventus U23 1-0 | playoff Serie C 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilcon i gol e le azioni salienti di ProU23 1-0, match valido per il secondo turno deidi. I padroni di casa ottengono il passaggio del turno grazie alla diagonale vincente di Rocco Costantino all’82’, trovata nel momento migliore della partita. Un’ottimanel primo tempo, ritmi più bassi nel secondo parziale dove non è riuscita a trovare la via del gol. SportFace.