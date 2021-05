Gemma Galgani | il commovente sfogo ad Uomini e donne | “Non sono stata corrisposta”

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 19 maggio 2021), nella puntata di, in un momento di commozione si è lasciata andare: “Non vengo”. Ieri, martedì 18 maggio, è andata in onda una nuova puntata di, il programma condotto da Maria De Filippi. In trasmissione è giunta la coppia formata da Mauro Faettini e Lisa Palugan, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.